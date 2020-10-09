<p>İran'da kadınların yer aldığı albüm kapaklarının sansürlenmesi, Hande Yener'in "Carpe Diem" albümüyle birlikte tekrar gündemde.</p><p>Yener'in son albümü İran'da satışa sunulmadan önce kapağında bulunan fotoğrafı kaldırıldı.</p><p>Daha önce İran merkezli müzik platformu "Melovaz" da, kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak sansürlü görselleri yayınlamıştı.</p><p>İşte o albüm kapaklarından bazıları</p>
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İran'da kadınların yer aldığı albüm kapaklarının sansürlenmesi, Hande Yener'in "Carpe Diem" albümüyle birlikte tekrar gündemde.

Yener'in son albümü İran'da satışa sunulmadan önce kapağında bulunan fotoğrafı kaldırıldı.

Daha önce İran merkezli müzik platformu "Melovaz" da, kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak sansürlü görselleri yayınlamıştı.

İşte o albüm kapaklarından bazıları

<p>Lady Gaga - A Star Is Born<br></p>
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Lady Gaga - A Star Is Born

<p>Lady Gaga - Joanne<br></p>
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Lady Gaga - Joanne

<p>Lana Del Rey - The Greatest<br></p>
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Lana Del Rey - The Greatest

<p>Billie Eilish - When We All Fall Asleep<br></p>
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Billie Eilish - When We All Fall Asleep

<p>Avril Lavigne - Head Above Water Cover<br></p>
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Avril Lavigne - Head Above Water Cover

<p>Ariana Grande - Thank U, Next<br></p>
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Ariana Grande - Thank U, Next

<p>Taylor Swift - Lover<br></p>
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Taylor Swift - Lover

<p>Katy Perry - Small Talk<br></p>
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Katy Perry - Small Talk

<p>Lizzo, Dababy - Truth Hurts<br></p>
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Lizzo, Dababy - Truth Hurts

<p>Mxmtoon - The Masquerade<br></p>
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Mxmtoon - The Masquerade

<p>Lana Del Rey - Doin' Time Album</p>
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Lana Del Rey - Doin' Time Album

<p>Saweetie - Icy<br></p>
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Saweetie - Icy

<p>Bebe Rexha - Last Hurrah<br></p>
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Bebe Rexha - Last Hurrah

<p>Ava Max - Sweet But Psycho</p>
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Ava Max - Sweet But Psycho

<p>Afro B - Afrowave 3<br></p>
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Afro B - Afrowave 3

<p>Little Mix Ft. Nicki Minaj - Woman Like Me<br></p>
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Little Mix Ft. Nicki Minaj - Woman Like Me

<p>Billie Eilish - When I Was Older<br></p>
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Billie Eilish - When I Was Older

<p>Miley Cyrus - She Is Coming</p>
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Miley Cyrus - She Is Coming

<p>Céline Dion - Ashes Steve Aoki Deadpool Demix<br></p>
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Céline Dion - Ashes Steve Aoki Deadpool Demix

<p>Camila Cabello - Liar</p>
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Camila Cabello - Liar

<p>Taylor Swift - You Need To Calm Down<br></p>
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Taylor Swift - You Need To Calm Down

<p>Marina - Love Fear<br></p>
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Marina - Love Fear

<p>Twice - Fee Special<br></p>
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Twice - Fee Special

<p>Pnb Rock, Nicki Minaj, Murda Beatz - Fendi<br></p>
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Pnb Rock, Nicki Minaj, Murda Beatz - Fendi

<p>Beyoncé - Spirit<br></p>
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Beyoncé - Spirit

<p>Ariana Grande - Boyfriend<br></p>
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Ariana Grande - Boyfriend

<p>Dua Lipa - Dua Lipa<br></p>
29

Dua Lipa - Dua Lipa

<p>Shakira And Maluma - Clandestino<br></p>
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Shakira And Maluma - Clandestino

<p>Bruno Mars - Please Me Cover<br></p>
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Bruno Mars - Please Me Cover

<p>Kygo ve Whitney Houston - Higher Love<br></p>
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Kygo ve Whitney Houston - Higher Love

<p>Ariana Grande - Imagine<br></p>
33

Ariana Grande - Imagine

<p>Ariana Grande - Sweetener<br></p>
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Ariana Grande - Sweetener

<p>Beyonce - Homecoming<br></p>
35

Beyonce - Homecoming

<p>Madonna - Madame X<br></p>
36

Madonna - Madame X

<p>Madonna ve Maluma - Medellín<br></p>
37

Madonna ve Maluma - Medellín

<p>Celine Dion - Courage<br></p>
38

Celine Dion - Courage

<p>Jennifer Lopez ve French Montana - Medicine<br></p>
39

Jennifer Lopez ve French Montana - Medicine

<p>Mariah Carey - A No No<br></p>
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Mariah Carey - A No No

<p>Tove Lo - Sunshine Kitty<br></p>
41

Tove Lo - Sunshine Kitty

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