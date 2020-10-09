1

İran'da kadınların yer aldığı albüm kapaklarının sansürlenmesi, Hande Yener'in "Carpe Diem" albümüyle birlikte tekrar gündemde.

Yener'in son albümü İran'da satışa sunulmadan önce kapağında bulunan fotoğrafı kaldırıldı.

Daha önce İran merkezli müzik platformu "Melovaz" da, kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak sansürlü görselleri yayınlamıştı.

İşte o albüm kapaklarından bazıları