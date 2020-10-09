Hande Yener'in yeni albümünün kapağı İran'da sansürlendi

Hande Yener'in son albümü "Carpe Diem"in kapağında bulunan fotoğraf, İran'da sansürlendi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 15:14
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Geçen günlerde son albümü "Carpe Diem"i dinleyiciyle paylaşan Hande Yener'e İran'dan sansür geldi.

Yener'in albüm kapağında yer alan fotoğrafı, İran'da satışa sunulmadan önce kaldırıldı

Müzik kariyerinin 20’nci yılını "Carpe Diem"le kutlayan Yener'e yapılan sansür, sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce İran merkezli müzik platformu "Melovaz" da, kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak sansürlü görselleri yayınlamıştı.

İşte ünlü albüm kapaklarından bazılarının sansürlenmiş halleri:

Lady Gaga - A Star Is Born


Lana Del Rey - The Greatest


Billie Eilish - When We All Fall Asleep


Ariana Grande - Thank U, Next


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