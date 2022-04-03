Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi

IHA
03 Nisan 2022 Pazar, 11:42
<p>Ukrayna ordusu tarafından Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.<br></p>

Ukrayna ordusu tarafından Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.

<p>Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.&nbsp;<br></p>

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. 

<p>Irpin’den çıkarak Kiev’e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi.<br></p>

Irpin’den çıkarak Kiev’e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi.

<p>Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, <em>“Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün"</em> dedi.<br></p>

Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, “Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün" dedi.

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