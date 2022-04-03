Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi

Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, “Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün" dedi.

