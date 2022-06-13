İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı
Merkez, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.
Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.
İstanbul Finans Merkezi’ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Covid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.
Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.
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