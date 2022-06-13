İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00
<p>Yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İstanbul Finans Merkezi’nin (<strong>İFM)</strong> yüzde 81’i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.</p>

Yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yüzde 81’i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.

<p>Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelecek İFM’de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM’nin isimleri yer almaya başlarken,<strong> nisan ayı</strong> itibarıyla merkezin <strong>yüzde 81</strong>’i tamamlandı.</p>

Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelecek İFM’de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM’nin isimleri yer almaya başlarken, nisan ayı itibarıyla merkezin yüzde 81’i tamamlandı.

<p>Merkez, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.</p> <p>Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.</p>

Merkez, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.

Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.

<p>İstanbul Finans Merkezi’ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Covid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.</p> <p>Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.</p>

İstanbul Finans Merkezi’ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Covid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.

Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.

İFM Karayolları finans

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