İstanbul'da 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları merdiven altı olarak tabir edilen muayenehanelere ve oturma izni olmayan kişilere satan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 milyon değerinde 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.