ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Covid-19 ilacına acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA), yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.
Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.
"Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.
Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.
HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTTIĞI AÇIKLANMIŞTI
Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.
Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim