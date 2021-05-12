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Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti.
Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
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