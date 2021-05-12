<p>SİVİL Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve yurttaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.&nbsp;<br></p>
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SİVİL Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve yurttaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. 

<p>İstanbul’da binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.&nbsp;<br></p>
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İstanbul’da binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. 

<p>Bayrak ve pankartlarla konsolosluk önüne gelen yurttaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.&nbsp;<br></p>
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Bayrak ve pankartlarla konsolosluk önüne gelen yurttaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi. 

<p>Protesto gösterisi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldıkları görüldü.<br></p>
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Protesto gösterisi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldıkları görüldü.

<p>Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti.</p><p>Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.<br></p>
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Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti.

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

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