İstanbul’da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lirayı bulan 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD’si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet kulaklık, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 dizüstü bilgisayar ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.