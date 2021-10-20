İstanbul’da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

İHA
20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:37
<p>İstanbul’da farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ve dijital oyun materyallerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerasına yansıdı.</p>

İstanbul’da farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ve dijital oyun materyallerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerasına yansıdı.

<p>İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Ekim tarihleri arasında Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih ilçelerinde farklı zamanlarda çeşitli adreslere kaçakçılık operasyonu düzenledi.</p>

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Ekim tarihleri arasında Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih ilçelerinde farklı zamanlarda çeşitli adreslere kaçakçılık operasyonu düzenledi.

<p>Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lirayı bulan 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD’si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet kulaklık, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 dizüstü bilgisayar ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.</p>

Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lirayı bulan 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD’si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet kulaklık, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 dizüstü bilgisayar ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.

<p>Yurda kaçak olarak sokulan ürünlerin özellikle doğu illerinden ev eşyası, gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek İstanbul’a kadar getirildiği, nakliyatta da kamyonet tipi araçların kullanıldığı belirlendi.</p>

Yurda kaçak olarak sokulan ürünlerin özellikle doğu illerinden ev eşyası, gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek İstanbul’a kadar getirildiği, nakliyatta da kamyonet tipi araçların kullanıldığı belirlendi.

<p>Yurda kaçak getirilen elektronik malzemelerin Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depoda saklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira tutarında vergi kaybına uğratıldığı da tespit edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.</p>

Yurda kaçak getirilen elektronik malzemelerin Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depoda saklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira tutarında vergi kaybına uğratıldığı da tespit edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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