İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 31 Kişi yakalandı

05 Ekim 2021 Salı, 13:18

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sayesinde araçların sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştirdiği ve piyasaya sürdüğü belirlenen 37 şüphelinin adresini belirledi.

İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 31'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 75 fişek ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakı ele geçirildi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Şüpheli görülen 2 lüks otomobile de el konulan operasyonun, nisan ayında gerçekleştirilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 aracın ele geçirildiği operasyonun devamı olduğu bildirildi.

(Fotoğraf: Arşiv)