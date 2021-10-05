Bursa'da eş zamanlı olarak 450 polis tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi

Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen çalışmada 450 polis tarafından eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

AA
05 Ekim 2021 Salı, 09:39
Bursa'da eş zamanlı olarak 450 polis tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


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