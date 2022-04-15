İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 11:10
<p>İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu.&nbsp;<br></p>

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. 

<p>Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.&nbsp;<br></p>

Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. 

<p>İstanbul Fatih açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar için görsel şölen oluşturdu.&nbsp;<br></p>

İstanbul Fatih açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar için görsel şölen oluşturdu. 

<p>Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.&nbsp;<br></p>

Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. 

<p>Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı.&nbsp;<br></p>

Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı. 

İstanbul Yunus Balığı

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