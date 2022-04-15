Seçime bir yıl kala iktidar, İstanbul ve Ankara toplantılar yaptı

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Seçimlere bir yıl kala siyasi partilerin gündemi “sandık” oldu. Hem iktidar hem de muhalefet kanadı, seçim öncesinin yanı sıra oy verme işlemleri ve sonrasına da hazırlık yapmaya başladı.

AKP ve MHP’nin hazırladığı Seçim Yasası’nın yürürlüğe girmesi sonrası muhalefet cephesinde “erken seçim” tartışmaları son buldu. Ancak birlikte hareket eden altı muhalefet partisinin yanı sıra iktidar da Haziran 2023’te yapılması beklenen seçim için “sandık güvenliğine” odaklandı.

KOMİSYON ÇALIŞIYOR

Üçüncü liderler buluşmasında “seçim güvenliği komisyonu kurulması” kararı alan muhalefet kanadında, 2023’te en önemli noktanın “sandık güvenliği” olduğunun altı çiziliyor, özellikle “ıslak imzalı tutanaklara dikkat edilmesi gerektiği” uyarısı yapılıyor. Bu nedenle de muhalefet cephesi, “sandıkları korumak için görevli sayısını artırmayı” hedefliyor. Altı parti bu kapsamda, Türkiye’de seçimlerde kurulacak 185 bin sandığın “her birinde en az bir görevli bulundurmak” için hazırlık yapıyor.

Sandık güvenliği için sadece muhalefette değil, iktidar cephesinde de hazırlıklar yürütülüyor. Seçim güvenliğinde AKP’nin üzerinde durduğu nokta ise 31 Mart yerel seçimlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere CHP’ye kaptırdığı büyükşehirler. İktidarın, 2023’teki genel seçimlerde “aynı tabloyla karşılaşmamak” seçim işleri başkanlığı öncülüğünde bir süredir toplantıların yapıldığı ifade ediliyor.

EĞİTİME ODAKLANDILAR

Son seçimlerde en büyük tartışma ve itirazların “sandıklar üzerinde olduğu” vurgulanırken, partinin il başkanları, seçim işleri başkanları ile birlikte sandık başlarında görev alacak partililerin belirlenmesi ve eğitilmesine odaklanılıyor. AKP’nin 24 Haziran 2018’deki seçimde Türkiye genelindeki sandıkların yüzde 99’unda görevli bulundurduğuna işaret ediliyor.