Uzundere’de inşaatı biten İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört bloktaki 224 konutun eksikleri depremin ardından hemen tamamlandı. Elektriği, suyu bağlanan, beyaz eşya ve mobilyaları yerleştirilen daireleri bir yıl boyunca depremzedeler kullanacak. Depremzedeler ayrılırken eşyaları da yeni yuvalarına götürecek.
Depremin hemen ardından bu konutların depremzedelere tahsis edileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla dairelerin elektrik ve su bağlantıları yapıldı, daireler temizlendi. Beyaz eşya ve mobilyada sektörün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da konutlara yerleştirildi.
“Elimizden gelen her şeyi yapacağız”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çadır alanlarında yaşayan depremzedelerin bir an önce sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmaları için Büyükşehir’in tüm imkânlarını devreye soktuklarını belirterek “Uzundere’de 224 konutu dayalı döşeli halde hemen yerleşmeye uygun hale getirdik. Daireler hazır, sahiplerini bekliyor. Hilton oteli binasındaki 380 odayı da depremzedelere açıyoruz.
Gaziemir Semt Garajı'nın bulunduğu yerde ise 58 adet daire depremzedelere tahsis edilecek. Ev ihtiyacı doğan afetzedelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturacak ‘Bir Kira Bir Yuva’ dayanışma kampanyasına da destekler çığ gibi büyüyor. Depremden etkilenen yurttaşlarımızın kış aylarında çadırda kalmamaları için bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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