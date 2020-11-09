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Gaziemir Semt Garajı'nın bulunduğu yerde ise 58 adet daire depremzedelere tahsis edilecek. Ev ihtiyacı doğan afetzedelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturacak ‘Bir Kira Bir Yuva’ dayanışma kampanyasına da destekler çığ gibi büyüyor. Depremden etkilenen yurttaşlarımızın kış aylarında çadırda kalmamaları için bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.