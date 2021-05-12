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“AKP'DEN KOPAN MÜTEDEYYİN KADINLARIN BİR BÖLÜMÜ, İŞSİZ"

CUMHUR İTTİFAKI'NDA YÜZDE 22'LİK KAYIP

Kadınlar arasında ev kadınlarının önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Gezici, "Türkiye’de kendisini ev kadını olarak tanımlayan kadınların oranı %18,5’tir. Bu kadınlar, toplamda 11 milyona tekabül ediyor.

Bunların % 60’ı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’na oy verdiler. Şuan ise sadece % 48’i bu İttifak’a oy verebileceğini söylüyor. Yani % 22’lik bir kayıp söz konusu. Bu ise 2 Milyon 200 Bin kadına karşılık geliyor. Bu kadınlar, AKP’den kopan kadınları oluşturuyor.

Ev kadınları, ekonomide yaşanan sıkıntıları yakından hisseden bir grup. Öyle ki son senelerde mutfak masrafları başta olmak üzere ev içi harcamaların maliyetindeki artış, ev kadınlarının karşı karşıya kaldığı sıkıntıları epey artırdı. Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntı, ev içi ekonomide de kendisini yakından hissettirdi ve ev kadınları, bunun en yakın tanığı oldular" ifadelerini kullandı.

Son anket ile ilgili Gezici şu değerlendirmeleri yaptı:

AKP’den kopan ev kadınları, kent merkezlerinde yaşayan ve aslında “sonradan ev kadını statüsüne yerleşen” kadınlardır. Aynı zamanda mütedeyyin kadınlardır. Daha geleneksel değerlere bağlı, inançlı, fazla çekingen kadınlar…

Bunlar daha genç oldukları ve aktif bir şekilde çalışıyor oldukları bir dönemde (2011 – 2018 ) ekonomik reformlardan dolayı AKP’ye oy verdiler. O zamanlar AKP’den beklentileri çok yüksekti.