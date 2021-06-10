<p>Euro 2020'nin açılış maçında İtalya, Roma'da Türkiye'yle karşı karşıya gelecek.&nbsp;<br></p>
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Euro 2020'nin açılış maçında İtalya, Roma'da Türkiye'yle karşı karşıya gelecek. 

<p>Dün geceki antrenmanda Lorenzo Pellegrini sakatlanınca İtalya, UEFA'ya başvuruda bulundu.<br></p>
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Dün geceki antrenmanda Lorenzo Pellegrini sakatlanınca İtalya, UEFA'ya başvuruda bulundu.

<p>Barcelona’ya transferi gündemde olan Lorenzo Pellegrini dün geceki antrenmanda sakatlanınca, İtalya Pellegrini'nin yerine Gaetano Castrovilli'yi almak için UEFA'ya başvurdu.<br></p>
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Barcelona’ya transferi gündemde olan Lorenzo Pellegrini dün geceki antrenmanda sakatlanınca, İtalya Pellegrini'nin yerine Gaetano Castrovilli'yi almak için UEFA'ya başvurdu.

<p>Turnuva öncesi sakatlığı nedeniyle zorlu bir süreç geçiren ancak Roberto Mancini'nin 26 kişilik kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama yayımlanırken, "Yine de Roma'ya giden grup içerisinde yer alacak" denildi.<br></p>
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Turnuva öncesi sakatlığı nedeniyle zorlu bir süreç geçiren ancak Roberto Mancini'nin 26 kişilik kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama yayımlanırken, "Yine de Roma'ya giden grup içerisinde yer alacak" denildi.

<p>UEFA'dan gelecek yanıta göre de Gaetano Castrovilli, Roma'da kafileye katılacak.</p>
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UEFA'dan gelecek yanıta göre de Gaetano Castrovilli, Roma'da kafileye katılacak.

<p>Roberto Mancini, Marco Verratti'yi de açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve yeni atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.<br></p>
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Roberto Mancini, Marco Verratti'yi de açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve yeni atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.

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