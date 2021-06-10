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Roberto Mancini, Marco Verratti'yi de açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve yeni atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.

