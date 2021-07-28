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"Gedson, Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum."
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