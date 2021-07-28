<p>Galatasaray'da Gedson Fernandes'in gelmemesi durumunda alternatif plan hazır.&nbsp;</p>
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Galatasaray'da Gedson Fernandes'in gelmemesi durumunda alternatif plan hazır. 

<p>Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dün düzenlenen basın toplantısında Gedson Fernandes transferi için şu ifadeleri kullanmıştı:&nbsp;</p>
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dün düzenlenen basın toplantısında Gedson Fernandes transferi için şu ifadeleri kullanmıştı: 

<p>"Gedson, Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum."</p>
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"Gedson, Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum."

<p>İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın ilgilendiği orta sahayı açıkladı.&nbsp;</p>
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın ilgilendiği orta sahayı açıkladı. 

<p>Ünlü gazetecinin iddiasına göre Galatasaray Parma'nın orta sahası Hernani'yi transfer etmek için uğraşıyor.&nbsp;</p>
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Ünlü gazetecinin iddiasına göre Galatasaray Parma'nın orta sahası Hernani'yi transfer etmek için uğraşıyor. 

<p>27 yaşındaki orta saha Parma formasıyla çıktığı 69 maçta 8 gol atıp 7 asist üretti.&nbsp;</p>
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27 yaşındaki orta saha Parma formasıyla çıktığı 69 maçta 8 gol atıp 7 asist üretti. 

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