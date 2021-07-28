TOKYO 2020 | Judoda milli sporcu Mihael Zgank yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı rakibi Noel van T End'i mağlup ederek yarı finale kaldı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End ile karşı karşıya geldi.
Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Noel van T End'i 3 shido ile mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel ile karşılaşacak. Müsabakalar TSİ 11.00'den itibaren başlayacak.
90 kiloda mücadele eden milli sporcu Mihael Zgank, son 32 turunda Kübalı Ivan Felipeni Silva Morales'i; son 16 turunda ise ABD'li Colton Brown'u waza-ari puanıyla mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
Dünya ikinciliği bulunan Zgank, 2019'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.
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