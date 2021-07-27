Tokyo 2020 | Japon sporcular madalya sıramasında zirvede

Japonya, oyunların dördüncü gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

AA
27 Temmuz 2021 Salı, 17:17
Tokyo 2020 | Japon sporcular madalya sıramasında zirvede
Abone Ol google-news

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

ABD 9 altın, 8'er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Japonya103518
2. ABD98825
3. Çin95721
4. Rusya Olimpiyat Komitesi77418
5. Büyük Britanya45413
6. Güney Kore32510
7. Avustralya3159
8. Kanada2338
9. Fransa2237
10. Almanya2-35
49. Türkiye--22




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler