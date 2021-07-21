<p>Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Vida Welinton ikilisinin yanına bir yıldız isteyen Sergen Yalçın, aradığı ismi İtalya'da buldu.&nbsp;</p>
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Vida Welinton ikilisinin yanına bir yıldız isteyen Sergen Yalçın, aradığı ismi İtalya'da buldu. 

<p>İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Diego Godin'i transfer etmek istiyor.&nbsp;</p>
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İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Diego Godin'i transfer etmek istiyor. 

<p>Tecrübeli stoper de bu iddiaları doğruladı.&nbsp;</p>
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Tecrübeli stoper de bu iddiaları doğruladı. 

<p>"1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki hafta sezon için hazırlıkları öncesinde döneceğim. 2-3 hafta önce kulübüm Türkiye ve Rusya'dan teklif aldı. Ancak kimse bana detayları iletmedi. Yani doğrudan benimle iletişime geçen olmadı. Şu anda düşüncem Cagliari'de."</p>
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"1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki hafta sezon için hazırlıkları öncesinde döneceğim. 2-3 hafta önce kulübüm Türkiye ve Rusya'dan teklif aldı. Ancak kimse bana detayları iletmedi. Yani doğrudan benimle iletişime geçen olmadı. Şu anda düşüncem Cagliari'de."

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