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"1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki hafta sezon için hazırlıkları öncesinde döneceğim. 2-3 hafta önce kulübüm Türkiye ve Rusya'dan teklif aldı. Ancak kimse bana detayları iletmedi. Yani doğrudan benimle iletişime geçen olmadı. Şu anda düşüncem Cagliari'de."