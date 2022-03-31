İzleyiciyi kahkahaya boğan Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 15:02
<p>Milyonların sevgili Cem Yılmaz, stand-up gösterileriyle olduğu kadar filmleriyle de beğeni kazanıyor. Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk kariyerine başlayan sanatçı, yıllardır gündemden düşmeyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.</p><p>İşte son olarak <em>Diamond Elite Platinum Plus&nbsp;</em>isimli gösterisiyle 2020-2021 yıllarında sahneye çıkan sanatçının yaşam öyküsü...</p>

Milyonların sevgili Cem Yılmaz, stand-up gösterileriyle olduğu kadar filmleriyle de beğeni kazanıyor. Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk kariyerine başlayan sanatçı, yıllardır gündemden düşmeyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.

İşte son olarak Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisiyle 2020-2021 yıllarında sahneye çıkan sanatçının yaşam öyküsü...

<p><strong>CEM YILMAZ ASLEN NERELİ?</strong></p><p>Cem Yılmaz'ın anne tarafı Yunanistan'ın Selanik kentinden göçmeni, baba tarafı da Sivas'ın Gürün ilçesinden.&nbsp;</p>

CEM YILMAZ ASLEN NERELİ?

Cem Yılmaz'ın anne tarafı Yunanistan'ın Selanik kentinden göçmeni, baba tarafı da Sivas'ın Gürün ilçesinden. 

<p><strong>CEM YILMAZ KAÇ DOĞUMLU?</strong></p><p><strong>23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu.</strong> İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kaydoldu, ancak eğitimini yarım bıraktı.</p>

CEM YILMAZ KAÇ DOĞUMLU?

23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kaydoldu, ancak eğitimini yarım bıraktı.

<p><strong>MİZAH DERGİLERİ DÖNEMİ</strong></p><p>Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında<strong> Leman mizah dergisinde</strong> çalışmaya başladı.</p><p> İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında <em>Beşiktaş Kültür Merkezi'nde</em> sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu.</p>

MİZAH DERGİLERİ DÖNEMİ

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman mizah dergisinde çalışmaya başladı.

İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu.

<p><strong>CEM YILMAZ FİLMLERİ</strong></p><p>Cem Yılmaz, 1998 yılında yönetenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı <strong>Her Şey Çok Güzel Olacak</strong> isimli filmle oyunculuk mesleği ile tanıştı ve kamera arkasına adım attı. Bu filmin ardından 2000 yılında <em>Yılmaz Erdoğan'ın</em> <strong>Vizontele</strong> başlıklı filminde de rol aldı.</p>

CEM YILMAZ FİLMLERİ

Cem Yılmaz, 1998 yılında yönetenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk mesleği ile tanıştı ve kamera arkasına adım attı. Bu filmin ardından 2000 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele başlıklı filminde de rol aldı.

<p>İçlerinde Türk sinemasının en çok seyredilen filmleri arasına girmiş olan <strong>G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz </strong>ve<strong> Yahşi Batı</strong> gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.<br></p>

İçlerinde Türk sinemasının en çok seyredilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

<p>Askerliğini 2001'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yaptı.<br></p>

Askerliğini 2001'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yaptı.

<p>Askerliği sırasında Balkan ülkelerinde görevli askerî personele stand-up gösterileri yapmıştır.<br></p>

Askerliği sırasında Balkan ülkelerinde görevli askerî personele stand-up gösterileri yapmıştır.

<p>Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.</p><p><em> Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası</em> iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.<br></p>

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

<p>Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında <em>Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada</em> gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı.<br></p>

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı.

<p>Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.<br></p>

Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

<p><strong><em>Sadri Alışık Ödülleri'nde, 4. Yeşilçam Ödülleri'nde ve Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.</em></strong></p>

Sadri Alışık Ödülleri'nde, 4. Yeşilçam Ödülleri'nde ve Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

<p>2014'te <strong>StandartCY</strong> adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıktı.&nbsp;<br></p><p>Yer aldığı film <strong>Deli Aşk,</strong> 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi.<br data-mce-bogus="1"></p>

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıktı. 

Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi.

<p>2019'da gerçekleştirilen mülakatlardan birinde Cem Yılmaz <strong>Karakomik Filmler</strong> dizisini ve Erşan Kuneri'yi kastederek <em>"Filmler ve dizimi çekerken eski günlerin hatırına bir stand-up yapmayı planlıyorum"</em> dedi.&nbsp;<br></p>

2019'da gerçekleştirilen mülakatlardan birinde Cem Yılmaz Karakomik Filmler dizisini ve Erşan Kuneri'yi kastederek "Filmler ve dizimi çekerken eski günlerin hatırına bir stand-up yapmayı planlıyorum" dedi. 

<p><em>Diamond Elite Platinum Plus</em> başlıklı gösterisi için 2020-2021 yılları arası sahneye çıktı.<br></p>

Diamond Elite Platinum Plus başlıklı gösterisi için 2020-2021 yılları arası sahneye çıktı.

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