İzleyiciyi kahkahaya boğan Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi
Milyonların sevgili Cem Yılmaz, stand-up gösterileriyle olduğu kadar filmleriyle de beğeni kazanıyor. Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk kariyerine başlayan sanatçı, yıllardır gündemden düşmeyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.
İşte son olarak Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisiyle 2020-2021 yıllarında sahneye çıkan sanatçının yaşam öyküsü...
CEM YILMAZ KAÇ DOĞUMLU?
23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kaydoldu, ancak eğitimini yarım bıraktı.
MİZAH DERGİLERİ DÖNEMİ
Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman mizah dergisinde çalışmaya başladı.
İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu.
Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.
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