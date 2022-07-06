Johnson ve ekibinin karıştığı 10 büyük skandal!
Birleşik Krallık kabinesi üst üste gelen istifalarla sarsıldı. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ardından Çocuk Bakanı Quince Will, Ulaştırma Bakanı Laura Trott ve Okullar Bakanı Robin Walker Johnson da istifalarını sunan bakanlar arasında yer aldı. Art arda gelen istifalar, henüz bir ay önceki güven oylamasından zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.
Johnson, bizzat kendisinin ve partisinden yetkililerin karıştığı skandallarla kamuoyunun daima tepkisini çeken bir figür oldu. Cumhuriyet.com.tr, Johnson ve ekibinin karıştığı skandalları derledi.
JENNİFER ARCURİ İLE GÖNÜL İLİŞKİSİ
İngiltere Başbakanı Johnson’ın, 2012-2016 yılları arasında Londra belediye başkanıyken Amerikalı iş kadını Jennifer Arcuri ile dört yıllık tutkulu bir ilişkisi olduğu iddia edildi. Arcuri, Johnson ile ilişkisini doğruladı.
İngiliz pazar gazetesi Observer tarafından görülen Arcuri'ye ait günlük kayıtları, Johnson'un Arcuri ile olan ilişkisinde "kamu görev etiğini çiğnediğini" gösteriyor. El yazısıyla yazılmış alıntılar, Johnson'un o zamanlar 27 yaşında olan biriyle cinsel bir ilişki sürdürürken, aynı zamanda işini geliştirmek için ona yardım teklif ettiğini ortaya koyuyor.
JAMES DYSON VERGİ SKANDALI
Johnson’ın, şirketini Singapur'dan İngiltere'ye taşımak isteyen Dyson Ltd.'nin sahibi, İngiliz girişimci James Dyson’a, ekstra vergi ödemek zorunda kalmayacağına dair güvence verdiğini gösteren mesajlar kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.
İngiliz basınına göre Johnson, milyarder girişimci ve ekibine, 2020’deki küresel salgın sırasında solunum cihazı üretmek için İngiltere'ye gelmeleri durumunda ekstra vergi ödemek zorunda kalmayacaklarına dair kişisel olarak güvence verdi. Jonhson Hükümeti, bu olaydan dolayı İngiliz kamuoyunda ‘adam kayırma’ suçlamasıyla kıyasıya eleştirildi.
BAŞBAKANLIK KONUT FİNANSMAN KRİZİ
Johnson’un, Başbakanlık Konutunda yaptırdığı tadilat için bir Muhafazakar Parti üyesinden yüksek miktarda hibe alması İngiliz basınının manşetlerini süsledi. Açılan soruşturmada, muhafazakar bağışçı Lord David Brownlow’un, Başbakanlık Konutunu yenileme çalışmaları kapsamında toplam 112 bin 549 sterlin ödediği tespit edildi.
İngiliz Seçim Komisyonu, bu olaydaki tartışmalı finansman nedeniyle, seçim yasalarının çiğnediğine karar verdi. Komisyon ayrıca, raporlama ve kayıt yasalarına uyulmadığını açıkladı. Muhafazakar Parti, bu olaydan dolayı 17 bin 800 sterlin para cezasına çarptırıldı.
MATT HANCOCK VE GİNA COLADANGELO SKANDALI
2019 yılında, küresel salgının zirve yaptığı günlerde vatandaşlara koronavirüs önlemleri konusunda ciddi uyarılar yapan Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, iş arkadaşı Gina Coladangelo ile öpüşürken kameralara yakalandı. Johnson, kamuoyunun tepkisini çeken bu olay karşısında bakanını korudu, ancak sonrasında kamuoyu baskısına dayanamayarak, “Görevden ayrılmalı” açıklamasında bulundu.
‘PARTYGATE’ SKANDALI
Koronavirüs salgınının tüm şiddetiyle devam ettiği ve halk sağlığı kısıtlamaları nedeniyle toplantıların yasakladığı günlerde, Johnson’un konutunda kalabalık bir ziyaretçi grubuna parti vermesi tepkilere neden oldu. Basına sızan parti fotoğraflarında Johnson kadeh kaldırır pozisyonda görünüyordu.
Başbakan ve kabine üyelerinin, koronavirüs döneminde salgına karşı yürürlüğe konulan kuralları ihlal ettiğini gözler önüne seren görüntülerin ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturmanın detaylı bir raporu yayınlandı. Soruşturmayı yürüten üst düzey bürokrat Sue Gray, raporda partiyi mercek altına aldı ve hükümetin kendi koyduğu Covid yasaklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.
PATERSON SKANDALI
İngiltere Milletvekili Owen Paterson, Kasım 2021'de, Avam Kamarası Standartlar Komitesi tarafından ücretli lobicilik kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Paterson, birkaç haftalığına parlamentodan uzaklaştırıldı.
Basına sızan bilgilere göre Paterson’un, iki şirketten 500 bin sterline kadar ödeme aldığı tespit edilmişti. Başbakan Johnson, Paterson’u koruma maksadıyla İngiltere standartlar sisteminin gözden geçirilmesini talep etti. Johnson, halkın tepkisinden dolayı 24 saat sonra U dönüşü yapmak zorunda kaldı. Paterson, bu sürecin ardından istifa etti.
MİLLETVEKİLLERİNİN SKANDALLARI
2022 yılı başlarında, Somerton ve Frome Milletvekili David Warburton, cinsel taciz ve kokain kullanımı iddialarının ardından partiden uzaklaştırıldı.
Muhafazakar Parti eski milletvekili Neil Parish, kamuya açık alanda porno izlediğini için partiden istifa ettirildi.
Wakefield'ın eski milletvekili Imran Ahmad Khan, 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunduktan sonra Mayıs ayında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ADAM KAYIRMA SKANDALLARI
Başbakan Johnson’un, Muhafazakar Parti'ye 147 bin 500 sterlin bağışta bulunan bankacı Malcolm Offord’u İskoçya Dışişleri Parlamento Müsteşarı (İskoçya Dışişleri Bakan Yardımcısı) olarak ataması kamuoyunda infial yarattı. Johnson hükümeti bu olaydan dolayı ‘adam kayırma’ ile suçlandı.
Bununla birlikte, Muhafazakar Parti bağışçısı Peter Cruddas’ın, Şubat 2021'de partiye 500 bin sterlin bağışta bulunduğu ve bu şekilde Lord ünvanı aldığı öne sürüldü.
CARRİE JOHNSON SKANDALI
Boris Johnson'ın, 2018’de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada, avukat Marina Wheeler ile evliyken, şimdiki karısı Carrie Johnson’ı personel şefi olarak işe almaya çalıştığı iddia edildi. Eğer ataması gerçekleşseydi, Carrie Johnson yılda 100 bin sterlin maaş alacaktı.
PİNCHER SKANDALI
Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Pincher, hakkında çıkan taciz iddiaları sonrası geçen hafta istifa etmişti. Johnson, görevden ayrılan Pincher hakkındaki iddialardan haberdar olmadığını söylemişti, fakat Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bir yetkili olan Simon McDonald, başbakanın söz konusu iddialardan haberdar olduğunu iddia etti.
Johnson, yakın zamanda BBC’deki bir röportajında, suçlamalardan haberdar olduğunu ve Pincher’ı söz konusu göreve atayarak büyük bir hata yaptığını söyledi.
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