Johnson ve ekibinin karıştığı 10 büyük skandal!

‘PARTYGATE’ SKANDALI

Koronavirüs salgınının tüm şiddetiyle devam ettiği ve halk sağlığı kısıtlamaları nedeniyle toplantıların yasakladığı günlerde, Johnson’un konutunda kalabalık bir ziyaretçi grubuna parti vermesi tepkilere neden oldu. Basına sızan parti fotoğraflarında Johnson kadeh kaldırır pozisyonda görünüyordu.

Başbakan ve kabine üyelerinin, koronavirüs döneminde salgına karşı yürürlüğe konulan kuralları ihlal ettiğini gözler önüne seren görüntülerin ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturmanın detaylı bir raporu yayınlandı. Soruşturmayı yürüten üst düzey bürokrat Sue Gray, raporda partiyi mercek altına aldı ve hükümetin kendi koyduğu Covid yasaklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.