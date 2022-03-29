Josef de Souza'ya sürpriz talip: Vitor Pereira

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU

33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.