Josef de Souza'ya sürpriz talip: Vitor Pereira
Kadroya yeni isimler eklemek isteyen Brezilya ekibi, öncelikle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla sözleşmesi devam eden Maycon'u renklerine katmak için çalışıyor. FIFA'nın verdiği özel izin nedeniyle sezon sonuna kadar transfer yapma hakkı tanınan Brezilyalı oyuncunun Corinthians'ın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.
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