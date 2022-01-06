Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 14:53
Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı başlamak üzereyken futbol kulüpleri de transferlere son sürat devam ediyor.

Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor da şampiyonluk yolunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Sassuolo forması giyen milli yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti.

Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Milli yıldızın babası Erol Ayhan ise Sports Digitale isimli YouTube kanalında flaş açıklamalar yaptı. Ayhan, "Kaan'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı ama gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sassuolo'nun kararı önemli. Türkiye, bizim vatanımız. Şartlar oluşursa neden olmasın?" dedi. 

Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, takımının bu sezon oynadığı 19 karşılaşmanın 10'unda forma giydi.

Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Milli futbolcumuz bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.


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