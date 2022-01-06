Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Milli yıldızın babası Erol Ayhan ise Sports Digitale isimli YouTube kanalında flaş açıklamalar yaptı. Ayhan, "Kaan'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı ama gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sassuolo'nun kararı önemli. Türkiye, bizim vatanımız. Şartlar oluşursa neden olmasın?" dedi.