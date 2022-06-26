Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler?

Hikâyeyi yazanlar; Richard Outten, Brian Gunn ile Mark Gunn; senaryoyu ise Brian ve Mark Gunn yazdı. Gizemli Adaya Yolculuk, 11 Şubat 2012 tarihinde Warner Bros. Pictures ile New Line Cinema tarafından sinemalarda yayınlandı ve film, 325.6 milyon $'lık bir gelir elde etti.

İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi hakkında tüm ayrıntılar...