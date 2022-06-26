Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler?
Gizemli Adaya Yolculuk, orijinal ismiyle Journey 2: The Mysterious Island, 2012 yılında 3D olarak sinemaya giren Amerikan bilimkurgu-komedi filmi. Brad Peyton'ın yönettiği film; Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin devamıdır. Filmin uyarlaması; Jules Verne'in yazdığı Esrarlı Ada eserinden yapıldı. Filmin başrol oyuncuları; Josh Hutcherson, Dwayne "The Rock" Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens ve Luis Guzmán'dır.
Hikâyeyi yazanlar; Richard Outten, Brian Gunn ile Mark Gunn; senaryoyu ise Brian ve Mark Gunn yazdı. Gizemli Adaya Yolculuk, 11 Şubat 2012 tarihinde Warner Bros. Pictures ile New Line Cinema tarafından sinemalarda yayınlandı ve film, 325.6 milyon $'lık bir gelir elde etti.
İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KONUSU
Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato (Luis Guzmán) ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani (Vanessa Hudgens) de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır.
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