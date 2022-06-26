Kara Gözlüm filmi konusu nedir? Kara Gözlüm filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 17:29
<p>Kara Gözlüm, 1970 Türkiye yapımı romantik-dramatik filmdir. Senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı filmin, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve İrfan Ünal'ında yapımcısı olduğu, Önemli başrollerde Türkân Şoray, Kadir İnanır, Ali Şen ve Müjdat Gezen ve yardımcı rollerde Aziz Basmacı, Mürüvvet Sim, Diclehan Baban ve Mualla Sürer oynamıştır. Film ayrıca Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı ilk filmdir.</p> <p>İşte Kara Gözlüm filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kara Gözlüm, 1970 Türkiye yapımı romantik-dramatik filmdir. Senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı filmin, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve İrfan Ünal'ında yapımcısı olduğu, Önemli başrollerde Türkân Şoray, Kadir İnanır, Ali Şen ve Müjdat Gezen ve yardımcı rollerde Aziz Basmacı, Mürüvvet Sim, Diclehan Baban ve Mualla Sürer oynamıştır. Film ayrıca Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı ilk filmdir.

İşte Kara Gözlüm filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KARA GÖZLÜM FİLM KONUSU</strong></p> <p>Bir kasabada dedesiyle beraber balıkçılık yaparak yaşayan Azize herkesin gönlüne taht kurmuş, sempatik bir genç kızdır. Bir gazinoda garsonluk yapan Kenan ise Azize'ye aşıktır ve ona besteler yapar.</p> <p>Bir gün Azize şarkı söylerken gazinonun patronu Azize'nin sesini fark eder ve gazinoda şarkıcılık teklif eder. Azize bu teklifi kabul eder ve tüm hayatı değişmeye başlar.</p>

KARA GÖZLÜM FİLM KONUSU

Bir kasabada dedesiyle beraber balıkçılık yaparak yaşayan Azize herkesin gönlüne taht kurmuş, sempatik bir genç kızdır. Bir gazinoda garsonluk yapan Kenan ise Azize'ye aşıktır ve ona besteler yapar.

Bir gün Azize şarkı söylerken gazinonun patronu Azize'nin sesini fark eder ve gazinoda şarkıcılık teklif eder. Azize bu teklifi kabul eder ve tüm hayatı değişmeye başlar.

<p>Garson Kenan ise arkadaşı piyanist Orhan aracılığıyla ismini açıklamadan bestelerini Azize'nin söylemesini sağlar. Azize şarkılara bayılır ve besteciyi aramaya başlar?</p> <p>Yeşilçam’daki en güzel Türkan Şoray-Kadir İnanır filmlerinden biri olan yapımda Azize karakteri de Yeşilçam’ın unutulmayacak karakterleri arasında yerini alıyor.</p>

Garson Kenan ise arkadaşı piyanist Orhan aracılığıyla ismini açıklamadan bestelerini Azize'nin söylemesini sağlar. Azize şarkılara bayılır ve besteciyi aramaya başlar?

Yeşilçam’daki en güzel Türkan Şoray-Kadir İnanır filmlerinden biri olan yapımda Azize karakteri de Yeşilçam’ın unutulmayacak karakterleri arasında yerini alıyor.

<p><strong>KADRO</strong></p> <p>Başrollerde Türk sineması'nın en çok sevilen ikililerinden Türkân Şoray (Azize) ve Kadir İnanır (Kenan) oynamıştır. Film bu ikilinin oynadığı ilk film olmuştur. Ali Şen Azize'nin babası balıkçı Temel Reis rolünde ve Müjdat Gezen ise gazino çalışanı Orhan rolünde oynamıştır.</p>

KADRO

Başrollerde Türk sineması'nın en çok sevilen ikililerinden Türkân Şoray (Azize) ve Kadir İnanır (Kenan) oynamıştır. Film bu ikilinin oynadığı ilk film olmuştur. Ali Şen Azize'nin babası balıkçı Temel Reis rolünde ve Müjdat Gezen ise gazino çalışanı Orhan rolünde oynamıştır.

<p>Yardımcı rollerde Aziz Basmacı (Arnavut Osman), Mürüvvet Sim (Madam Sülfik), Diclehan Baban (Handan) ve Mualla Sürer (Bedia) oynamışır.</p> <p>* Türkân Şoray</p> <p>* Kadir İnanır</p> <p>* Ali Şen</p> <p>* Aziz Basmacı</p> <p>* Müjdat Gezen</p> <p>* Mürüvvet Sim</p> <p>* Diclehan Baban</p> <p>* Mualla Sürer</p>

Yardımcı rollerde Aziz Basmacı (Arnavut Osman), Mürüvvet Sim (Madam Sülfik), Diclehan Baban (Handan) ve Mualla Sürer (Bedia) oynamışır.

* Türkân Şoray

* Kadir İnanır

* Ali Şen

* Aziz Basmacı

* Müjdat Gezen

* Mürüvvet Sim

* Diclehan Baban

* Mualla Sürer

<p><strong>ÇEKİM</strong></p> <p>Filmin çekimlerine 1970 yılında başlanmıştır ve aynı yıl vizyona girmiştir, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlenmiştir. Filmin ilk sahneleri İstanbul'daki Akün Film stüdyolarında gerçekleşmiştir. Diğer sahneleri ise yine İstanbul'daki bir gazino'da gerçekleşmiştir.</p>

ÇEKİM

Filmin çekimlerine 1970 yılında başlanmıştır ve aynı yıl vizyona girmiştir, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlenmiştir. Filmin ilk sahneleri İstanbul'daki Akün Film stüdyolarında gerçekleşmiştir. Diğer sahneleri ise yine İstanbul'daki bir gazino'da gerçekleşmiştir.

<p><strong>MÜZİK</strong></p> <p>Filmin müzikleri Türk sineması'nın en çok bilinen müziklerine sahiptir. Filmin müzikleri Metin Bükey ve Orhan Gencebay tarafından yapılmıştır. Filmde Türkan Şoray'ı Belkıs Özener seslendirmiştir ve gazino'da söylediği tüm şarkıları da Belkıs Özener tarafından seslendirilmiştir.</p> <p>Filmle aynı adı taşıyan ve Belkıs Özener'in söylediği Kara Gözlüm adlı şarkı 1970'li yıllarda ve Türk sinemasında en çok bilinen şarkılardan birisi olmuştur.</p>

MÜZİK

Filmin müzikleri Türk sineması'nın en çok bilinen müziklerine sahiptir. Filmin müzikleri Metin Bükey ve Orhan Gencebay tarafından yapılmıştır. Filmde Türkan Şoray'ı Belkıs Özener seslendirmiştir ve gazino'da söylediği tüm şarkıları da Belkıs Özener tarafından seslendirilmiştir.

Filmle aynı adı taşıyan ve Belkıs Özener'in söylediği Kara Gözlüm adlı şarkı 1970'li yıllarda ve Türk sinemasında en çok bilinen şarkılardan birisi olmuştur.

<p><strong>GİŞE</strong></p> <p>Kara Gözlüm, 1970 yılında vizyona giren film. Film romantik-dramatik ve müzikâl olarak çekilmiştir. Film vizyona girer girmez çok beğenilmiştir ve müzikleriyle dikkat çeken film vizyona girdiği ilk hafta başarılı bir açılış gerçekleştirmiştir. Gişe'de ise 1970'lerde en çok hasılat yapan Türk filmleri arasına girmeyi başarmış klasik filmler arasına adını yazdırmıştır.</p>

GİŞE

Kara Gözlüm, 1970 yılında vizyona giren film. Film romantik-dramatik ve müzikâl olarak çekilmiştir. Film vizyona girer girmez çok beğenilmiştir ve müzikleriyle dikkat çeken film vizyona girdiği ilk hafta başarılı bir açılış gerçekleştirmiştir. Gişe'de ise 1970'lerde en çok hasılat yapan Türk filmleri arasına girmeyi başarmış klasik filmler arasına adını yazdırmıştır.

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