Kara Gözlüm filmi konusu nedir? Kara Gözlüm filmi oyuncuları kimler?

KARA GÖZLÜM FİLM KONUSU

Bir kasabada dedesiyle beraber balıkçılık yaparak yaşayan Azize herkesin gönlüne taht kurmuş, sempatik bir genç kızdır. Bir gazinoda garsonluk yapan Kenan ise Azize'ye aşıktır ve ona besteler yapar.

Bir gün Azize şarkı söylerken gazinonun patronu Azize'nin sesini fark eder ve gazinoda şarkıcılık teklif eder. Azize bu teklifi kabul eder ve tüm hayatı değişmeye başlar.