Kara Gözlüm filmi konusu nedir? Kara Gözlüm filmi oyuncuları kimler?
Kara Gözlüm, 1970 Türkiye yapımı romantik-dramatik filmdir. Senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı filmin, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve İrfan Ünal'ında yapımcısı olduğu, Önemli başrollerde Türkân Şoray, Kadir İnanır, Ali Şen ve Müjdat Gezen ve yardımcı rollerde Aziz Basmacı, Mürüvvet Sim, Diclehan Baban ve Mualla Sürer oynamıştır. Film ayrıca Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı ilk filmdir.
İşte Kara Gözlüm filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KARA GÖZLÜM FİLM KONUSU
Bir kasabada dedesiyle beraber balıkçılık yaparak yaşayan Azize herkesin gönlüne taht kurmuş, sempatik bir genç kızdır. Bir gazinoda garsonluk yapan Kenan ise Azize'ye aşıktır ve ona besteler yapar.
Bir gün Azize şarkı söylerken gazinonun patronu Azize'nin sesini fark eder ve gazinoda şarkıcılık teklif eder. Azize bu teklifi kabul eder ve tüm hayatı değişmeye başlar.
Garson Kenan ise arkadaşı piyanist Orhan aracılığıyla ismini açıklamadan bestelerini Azize'nin söylemesini sağlar. Azize şarkılara bayılır ve besteciyi aramaya başlar?
Yeşilçam’daki en güzel Türkan Şoray-Kadir İnanır filmlerinden biri olan yapımda Azize karakteri de Yeşilçam’ın unutulmayacak karakterleri arasında yerini alıyor.
MÜZİK
Filmin müzikleri Türk sineması'nın en çok bilinen müziklerine sahiptir. Filmin müzikleri Metin Bükey ve Orhan Gencebay tarafından yapılmıştır. Filmde Türkan Şoray'ı Belkıs Özener seslendirmiştir ve gazino'da söylediği tüm şarkıları da Belkıs Özener tarafından seslendirilmiştir.
Filmle aynı adı taşıyan ve Belkıs Özener'in söylediği Kara Gözlüm adlı şarkı 1970'li yıllarda ve Türk sinemasında en çok bilinen şarkılardan birisi olmuştur.
GİŞE
Kara Gözlüm, 1970 yılında vizyona giren film. Film romantik-dramatik ve müzikâl olarak çekilmiştir. Film vizyona girer girmez çok beğenilmiştir ve müzikleriyle dikkat çeken film vizyona girdiği ilk hafta başarılı bir açılış gerçekleştirmiştir. Gişe'de ise 1970'lerde en çok hasılat yapan Türk filmleri arasına girmeyi başarmış klasik filmler arasına adını yazdırmıştır.
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