Hazır Aile filmi konusu nedir? Hazır Aile filmi nasıl oluştu? Hazır Aile filmi oyuncuları kimler?

HAZIR AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Asla çocuk sahibi olmayacaklarını düşünen akrabaları tarafından alaya alınan karı koca Pete ve Ellie Wagner, evlat edinmeyi düşünür. Sosyal hizmet görevlileri Karen ve Sharon liderliğindeki koruyucu aileye kaydolurlar. Evlat edinen çocuklarla tanışmak için düzenlenen bir fuarda Ellie, bir genci büyütme/evlat edinme konusundaki isteksizliğini dile getirir ve Pete ve Ellie'yi etkileyen 15 yaşındaki Lizzy ile tanışırlar.

Karen ve Sharon, Lizzy'nin 10 yaşındaki Juan ve 6 yaşındaki Lita olmak üzere iki kardeşi olduğunu ve annelerinin şu anda hapishanede uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyler.

Pete ve Ellie, hapisten çıkan ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek isteyen kardeşlerinin annesi Carla ile tanışır. Wagners, destek grubuna duygularını ifade eder, ancak sosyal hizmet uzmanları sistemin ana amacının aileleri bir arada tutmak olduğunu ve çocukların biyolojik annelerine geri dönebileceklerini açıklar.