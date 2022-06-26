Hazır Aile filmi konusu nedir? Hazır Aile filmi nasıl oluştu? Hazır Aile filmi oyuncuları kimler?
Hazır Aile, İngilizce özgün adıyla: Instant Family, 2018 Amerikan aile komedi-dramasıdır. Filmde üç küçük çocuğu evlat edinen ebeveynler olarak Mark Wahlberg ve Rose Byrne'ın baş rollerinde oynadığı, Isabela Moner, Gustavo Escobar (Gustavo Quiroz) ve Julianna Gamiz'in ve ayrıca Margo Martindale, Julie Hagerty, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Octavia Spencer, Tom Segura'nında yer aldığı filmin yönetmenliğini ise senaryoyu John Morris'le yazan Sean Anders, kısmen Anders'in kendi deneyimlerinden alıyor.
İşte Hazır Aile filmi hakkında tüm ayrıntılar...
HAZIR AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Asla çocuk sahibi olmayacaklarını düşünen akrabaları tarafından alaya alınan karı koca Pete ve Ellie Wagner, evlat edinmeyi düşünür. Sosyal hizmet görevlileri Karen ve Sharon liderliğindeki koruyucu aileye kaydolurlar. Evlat edinen çocuklarla tanışmak için düzenlenen bir fuarda Ellie, bir genci büyütme/evlat edinme konusundaki isteksizliğini dile getirir ve Pete ve Ellie'yi etkileyen 15 yaşındaki Lizzy ile tanışırlar.
Karen ve Sharon, Lizzy'nin 10 yaşındaki Juan ve 6 yaşındaki Lita olmak üzere iki kardeşi olduğunu ve annelerinin şu anda hapishanede uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyler.
Pete ve Ellie, hapisten çıkan ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek isteyen kardeşlerinin annesi Carla ile tanışır. Wagners, destek grubuna duygularını ifade eder, ancak sosyal hizmet uzmanları sistemin ana amacının aileleri bir arada tutmak olduğunu ve çocukların biyolojik annelerine geri dönebileceklerini açıklar.
Carla'nın çocuklarıyla buluşmaları Wagner ailesini altüst eder; Pete ve Ellie'nin morali bozulur ve hüsrana uğrarlar. Bu defa çocuklar daha asi hale gelir.
Ertesi gün Karen ve Sharon, Lizzy ve kardeşlerine anneleri Carla'nın onlar için gelmediğini ve o sabah ortaya çıkmayı başaramadığını bildirmek için gelirler. Ayrıca, onu görmek için evine gittikten sonra, Carla'nın tekrar uyuşturucu kullandığı ve tüm evrak işlerini Lizzy'nin doldurduğu anlaşılır. Kalbi kırılan Lizzy kaçar, ancak Pete ve Ellie onun peşine düşer. Onu sevdiklerine yeniden ikna ederler.
Dört ay sonra aile, yargıcın Pete ve Ellie'nin Lizzy, Juan ve Lita'yı evlat edinmesini kesinleştirdiği yeni bir duruşmaya katılır. Hepsi aileleri ve evlat edinen ailelerin katıldığı bir fotoğraf için poz verirler.
OYUNCULAR
* Mark Wahlberg - Peter "Pete" Wagner
* Rose Byrne - Elinore "Ellie" Wagner
* Isabela Moner - Elizabeth "Lizzy" Wagner, 15 yaşında ve en büyük kardeş.
* Gustavo Escobar - Juan Wagner, 10 yaşında ve orta kardeş.
* Julianna Gamiz - Lita Wagner, 6 yaşında ve en küçük kardeş.
* Octavia Spencer - Müstakbel ebeveynlere koruyucu bakım sürecinde rehberlik eden diğer sosyal hizmet uzmanı Karen
* Tig Notaro - Anne babaya koruyucu bakım sürecinde rehberlik eden sosyal hizmet uzmanlarından biri Sharon
* Margo Martindale - Sandy Wagner, Pete'in küstah ve iyi kalpli annesi
* Julie Hagerty - Ellie'nin yumuşak dilli ve saf annesi Jan
* Michael O'Keefe - Ellie'nin babası Jerry
* Tom Segura - Russ, Kim'in kocası
* Allyn Rachel - Kim, Ellie'nin kız kardeşi
* Charlie McDermott - Stewart, Pete'in iş arkadaşı
* Valente Rodriguez - Yargıç Martin T. Rivas, Evlat Edinme Mahkemesi Hakimi
* Carson Holmes - Charlie
* Nicholas Logan - Jacob
* Joselin Reyes - Carla
* Eve Harlow - Brenda
* Iliza Shlesinger - October
* Andrea Anders - Jessie
* Gary Weeks - Dirk
* Joan Cusack - Bayan Howard
* Adam Sandler - Simon Jenson
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