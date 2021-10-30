Kadıköy’de cip alev alev yandı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:00
<p>İstanbul&nbsp;Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.</p>

İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.

<p>Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.&nbsp;</p>

Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 

<p>Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.</p>

Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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