Kadın hakları neler? İşte Türkiye'de kadın haklarının gelişiminde dönüm noktaları

Türkiye'de kadın haklarının kazanılması, Osmanlı'nın son yıllarında başlasa da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, halkın azmi ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla önemli bir dönüm noktası oldu. 1843 yılında tıbbiye mektebi bünyesinde kadınların ebelik eğitimi almaya başlaması, yasal olarak elde edilen ilk kadın kazanımı olarak kabul edilirken, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, Türkiye'de kadın haklarının tarihsel gelişimini başka bir seviyeye taşıdı.

Bugün dünyada, içinde yaşadığımız çağ, insan hakları çağı olarak anılıyor. Medeni ülkelerin kabul ettiği demokrasi anlayışı; insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri içeriyor.

İnsan haklarının oluşumu ve saygı kazanması ise cinsiyet eşitliği temelinden geçerek, yüzyıllar süren bir mücadele ile gelişti.