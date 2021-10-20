Kadın sürücüye saldırdı, "Saçı kısaydı erkek sandım" diyerek kendisini savundu
İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartıştıı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi.
Olay, önce gü öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Ağzından ve burnundan yaralanan sürücü yaşanan olayı anlattı. Darbedilen sürücü, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.
"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Sürücüyü darbederek yaralayan motosikletli Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.
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