"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sürücüyü darbederek yaralayan motosikletli Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.