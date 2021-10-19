IŞİD'in Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD'in geçen hafta Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da bulunan Şii camisine düzenlediği intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da yer alan ve Şii Hazara topluluğunun en büyük ibadet yerleri arasındaki İmam Bergah Camii'ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az onlarca kişi yaşamını yitirirken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
IŞİD-Horasan örgütü üstlendiği saldırının görüntülerinde, militanların önce caminin kapısındaki iki güvenlik görevlisine ateş açtığı ve görevlilerin yaralandığı görülüyor.
Sonrasında camiyi gözetleyen üçüncü güvenlik görevlisi de militanlardan birine ateş açıyor.
Video of ISIS terrorist attack on the mosque in Kandahar, in which 47 of Shia worshipers killed & 70 other injured.— Fazal Afghan ???? (@fhzadran) October 18, 2021
As we don’t have any gov in Afghanistan so who will ask Pakistan to stop this proxy war anymore?
pic.twitter.com/CsRPy2wECi
Görüntülerde, görevlinin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın camiye girerek üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği fark ediliyor.
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