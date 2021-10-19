Trabzon’da linç girişimi: 'Terörist' iddiası üzerine kalabalığın saldırısına uğradılar
Trabzon’da yolda yürüyen kişi, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Dövülen kişinin, kendisine saldıranların 'terörist' olduğunu öne sürmesi üzerine çevrede toplananlar 4 kişiyi linç etmek istedi. Polisin araya girerek uyardığı kalabalık dağıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, parkı çevreleyen kaldırımda yürürken yanına yaklaşan bir otomobilden inen 1’i kadın, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
İddiaya göre dövülen kişi bağırarak, saldırganların "terörist" olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bölgede toplanan kalabalık, saldırganları linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi. Gruptakiler, farklı polis araçlarına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Kavgada yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi ise alandaki polis noktasına götürüldü. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İlgili Haberler
- Sokak ortasında linç girişimi: Tekme tokat öldüresiye dövdüler
- Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin 21 kişiye dava açıldı
- Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
- Son ankette belli oldu: "Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?"
- MetroPOLL'den son araştırma: Millet İttifakı için 'dindarlar' anketi
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Turşu tüketimine dikkat!
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki