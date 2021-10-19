Trabzon’da linç girişimi: 'Terörist' iddiası üzerine kalabalığın saldırısına uğradılar

19 Ekim 2021 Salı, 15:42

Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, parkı çevreleyen kaldırımda yürürken yanına yaklaşan bir otomobilden inen 1’i kadın, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

İddiaya göre dövülen kişi bağırarak, saldırganların "terörist" olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bölgede toplanan kalabalık, saldırganları linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi. Gruptakiler, farklı polis araçlarına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kavgada yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi ise alandaki polis noktasına götürüldü. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



