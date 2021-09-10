<p>Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, performansını Kanada Milli Takımı'nda da sürdürüyor.</p>
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Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, performansını Kanada Milli Takımı'nda da sürdürüyor.

<p>Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, El Salvador'u ağırladı. Maç 3-0'lık Kanada galibiyetiyle tamamlandı.</p>
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Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, El Salvador'u ağırladı. Maç 3-0'lık Kanada galibiyetiyle tamamlandı.

<p>Atiba Hutchinson, maçtaki ilk golü 6. dakikada atarak kilidi açtı.</p>
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Atiba Hutchinson, maçtaki ilk golü 6. dakikada atarak kilidi açtı.

<p>Atiba sahada 70 dakika kalırken Beşiktaşlı diğer isim Cyle Larin yedek kulübesinde maçı bitirdi.</p>
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Atiba sahada 70 dakika kalırken Beşiktaşlı diğer isim Cyle Larin yedek kulübesinde maçı bitirdi.

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