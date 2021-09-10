<p>Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin sahasında Bolivya'yı konuk etti.</p>
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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin sahasında Bolivya'yı konuk etti.

<p>Uzun zamandır formasını giydiği Barcelona'dan geçtiğimiz ay ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan kaptan Lionel Messi, dün geceye damga vurdu.</p>
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Uzun zamandır formasını giydiği Barcelona'dan geçtiğimiz ay ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan kaptan Lionel Messi, dün geceye damga vurdu.

<p>Arjantin'in ev sahipliği yaptığı maç, Messi'nin hat-trick'iyle 3-0 sona erdi.</p>
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Arjantin'in ev sahipliği yaptığı maç, Messi'nin hat-trick'iyle 3-0 sona erdi.

<p>14', 64' ve 88'de sahneye çıkan Messi, bir rekor daha kırdı.</p>
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14', 64' ve 88'de sahneye çıkan Messi, bir rekor daha kırdı.

<p>Arjantin formasıyla 79 gole ulaşan yıldız isim, Pele'nin 77 gol rekorunu geçerek en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.</p>
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Arjantin formasıyla 79 gole ulaşan yıldız isim, Pele'nin 77 gol rekorunu geçerek en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

<p>Pele'nin rekorunu geçen Messi, saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı.&nbsp;</p>
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Pele'nin rekorunu geçen Messi, saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı. 

<p>Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor.</p>
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Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor.

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