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Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.