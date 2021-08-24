<p>Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.</p>
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

<p>Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.</p>
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Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.

<p>Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.</p>
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Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.

<p>Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.</p>
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Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.

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