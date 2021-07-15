<p>Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.<br></p>
1

Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

<p>Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezon da oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor.<br></p>
2

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezon da oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor.

<p>Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.<br></p>
3

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.

<p>Altyapısından yetiştiği Ankaragücü’nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split’te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.&nbsp;<br></p>
4

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü’nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split’te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. 

Video Haberler