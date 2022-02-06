Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı! | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
9. dakikada Beşiktaşlı Montero’nun kafa vuruşu direkten döndü.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Andrea Poli'nin pasıyla topla buluşan Fernando Martins'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başardı.
76. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Domagoj Vida'nın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
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