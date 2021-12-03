Kasımpaşa ile Beşiktaş yenişemedi! | Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 19:45
<p>Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.&nbsp;</p>

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 

<p>Beşiktaş'ta gol perdesini açan isim 20 yaşındaki Can Bozdoğan oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.</p>

Beşiktaş'ta gol perdesini açan isim 20 yaşındaki Can Bozdoğan oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

<p>Kasımpaşa ise bu gole 82. dakikada Umut Bozok ile karşılık verdi. Böylece her iki taraf 1 puan ile maçı tamamladı.</p>

Kasımpaşa ise bu gole 82. dakikada Umut Bozok ile karşılık verdi. Böylece her iki taraf 1 puan ile maçı tamamladı.

<p>Beşiktaş puanını 21 yaparken, Kasımpaşa 11 puan ile düşme hattındaki bir diğer takım Göztepe ile puanını eşitledi.&nbsp;</p>

Beşiktaş puanını 21 yaparken, Kasımpaşa 11 puan ile düşme hattındaki bir diğer takım Göztepe ile puanını eşitledi. 

<p>Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Lacivert-beyazlı takım ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.&nbsp;</p>

Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Lacivert-beyazlı takım ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. 


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