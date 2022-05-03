Kaza yapan sürücü polise sarılıp, bayramlaştı: 'Tapuyu mu vereceğiz?'

DHA
03 Mayıs 2022 Salı, 16:57
<p>Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8airiu?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8airiu?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

<p>İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta 3 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı.</p><p><strong>İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi.&nbsp;</strong></p>

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta 3 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. 

<p>Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı.</p><p><strong>Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan bin 823 TL ceza uygulandı.</strong>&nbsp;</p>

Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan bin 823 TL ceza uygulandı. 

<p><strong><em>"Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık"</em></strong> diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, <strong><em>"Tapuyu mu vereceğiz?"</em> </strong>diye sordu.</p>

"Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.

Trafik trafik kazası polis Bursa

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