Kazı çalışmalarında ortaya çıktı: Binlerce yıllık
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması ile birlikte hızlanan kazı çalışmalarında heyecan verice gelişmeler yaşanıyor. Konuralp Antik kentinin içinde barındırdığı tarih ve medeniyetlerin izleri yoğun çalışmalar sonucunda tek tek ortaya çıkıyor.
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