Kendine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa K. (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı
Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa K.'nin kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K’yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Mustafa K.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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