Kendine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa K. (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı