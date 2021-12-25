Kadına yönelik şiddet son bulmuyor: Ayrıldığı eşini önce darbetti sonra bıçakladı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:28

Olay, 23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Sara B.’yi takip etmeye başladı. Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı. Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

Sara B., can havliyle otelden çıkıp kaçmak isterken bilincini kaybedip bayıldı. Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı halde olan eski eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ

Tacirlioğlu’nun polis merkezindeki ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım” dediği kaydedildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.