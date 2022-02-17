Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı
"BU DURUMU HAKETMEDİK"
Kerem Aktürkoğlu takımın kötü gidişatı hakkında futbolcular olarak büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Galatasaraylı olan herkes bu durumdan şikayetçi, özellikle de biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek, konumumuzu daha farklı yere getirebilmek için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz."
"Galatasaray'da en zorlandığın anlar Marcao ile kavga ettiğin anlar mıydı?" şeklinde gelen soruya "Marcao ile kavgam, gerçekten zor bir andı." diyen 23 yaşındaki oyuncu "Zordu ama aştınız." diyen muhabire "Aşmak zorundaydım çünkü. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim." diyerek sözlerini noktaladı.
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