Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 17:49
Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

Genç futbolcu çocukluğundan beri Galatasaray'ı desteklediğini söyleyerek "Çok büyük sempatim vardı ama bu kararı ailemle konuşarak aldım. Galatasaray'da daha çok şans bulabileceğimi de düşündüm." dedi. 

Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

Ayrıca Fatih Terim'in de kendisi ve ailesiyle iletişime geçtiğini belirterek "21 yaşındaydım ama iletişimi ailemle yapmaları bana verdikleri değeri gösterdi. Süper Lig'de çok kulüple görüştüm, daha fazla para veren kulüpler de oldu ama kariyerim için Galatasaray'ı seçtim." diye ekledi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

"BU DURUMU HAKETMEDİK"

Kerem Aktürkoğlu takımın kötü gidişatı hakkında futbolcular olarak büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Galatasaraylı olan herkes bu durumdan şikayetçi, özellikle de biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek, konumumuzu daha farklı yere getirebilmek için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz."

Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

"Galatasaray'da en zorlandığın anlar Marcao ile kavga ettiğin anlar mıydı?" şeklinde gelen soruya "Marcao ile kavgam, gerçekten zor bir andı." diyen 23 yaşındaki oyuncu "Zordu ama aştınız." diyen muhabire "Aşmak zorundaydım çünkü. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim." diyerek sözlerini noktaladı.

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