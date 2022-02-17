Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao açıklaması: En zor anımdı

"BU DURUMU HAKETMEDİK"

Kerem Aktürkoğlu takımın kötü gidişatı hakkında futbolcular olarak büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Galatasaraylı olan herkes bu durumdan şikayetçi, özellikle de biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek, konumumuzu daha farklı yere getirebilmek için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz."