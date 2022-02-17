Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak

THY Avrupa Ligi'nde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşması, 29 Mart'ta oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 17:20
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart Salı günü oynanacak.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 7 Ocak'ta oynanması gereken ancak lacivert-beyazlı takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 19. hafta karşılaşmasının 29 Mart Salı günü yapılacağı belirtildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın saat 19.30'da başlayacağı aktarıldı.


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