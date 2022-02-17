Galatasaray, yeni sportif direktörünü resmen açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, göreve getirilen yeni sportif direktörü resmen açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Sportif Direktörlük için İtalyan Pasquale Sensibile ile anlaşıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.
Duyuru, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu tarafından resmi siteden yapıldı.
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