Kibar Feyzo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo'yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa'nın kızıdır ve köyde Gülo’ya birçok talip olduğu için Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendireceğini açıklar. Artık Feyzo'nun bir rakibi vardır: Bilo. Yani Gülo'nun babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır.