Kibar Feyzo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Atıf Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Kibar Feyzo, 1978 yapımı bir komedi filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda ise dönemin yıldız isimleri; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar bulunuyor.
İşte izleyiciyi kahkahaya boğan Kibar Feyzo hakkında tüm ayrıntılar…
KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?
Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo'yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa'nın kızıdır ve köyde Gülo’ya birçok talip olduğu için Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendireceğini açıklar. Artık Feyzo'nun bir rakibi vardır: Bilo. Yani Gülo'nun babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır.
Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başarsa da Feyzo, başlık parasının sadece yarısını verebilir. Diğer yarısı ise Ağa'ya yaptığı senetlerle ödeyecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer.
Feyzo’nun borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlamasıyla; köyde, kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo'yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.
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