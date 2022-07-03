Kırkpınar’da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 18:49
<p>661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban’ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.</p>

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban’ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

<p>Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı.</p>

Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı.

<p>Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban’ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar’da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.</p>

Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban’ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar’da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

<p>Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda mücadele edecek.</p>

Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda mücadele edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar Güreş

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