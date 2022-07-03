Trabzonspor'dan 3 Temmuz'un yıl dönümüne özel paylaşım

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:08

Trabzonspor, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Bordo-mavililer, ilk olarak sosyal medya hesabından UEFA'dan daha önce Avrupa cezası almış kulüplerin açıklandığı bir duyuruyu paylaştı. Trabzonspor'un paylaştığı açıklamada Avrupa'dan ceza almış kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin de adının olması dikkat çekti.

Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şu şekilde:

?? 3 Temmuz

L?? UEFA

L?? Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

L??Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

TRABZONSPOR'DAN VİDEO PAYLAŞIMI

Trabzonspor'dan 3 Temmuz ile ilgili bir de video paylaşımı geldi. Bordo-mavililerin açıklamasında, "Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük" ifadeleri yer aldı. Videonun içeriğinde ise, "Şike, sanrı ve Şampiyonlar Ligi"nin kelime anlamlarına yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nin anlamında, "Şike yapmayan ve şampiyon olan futbol takımlarının bileğinin hakkıyla gittiği 'en iyiler'ler arenası" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'dan 3 Temmuz'la ilgili son olarak, "İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar" şeklinde bir açıklama geldi.