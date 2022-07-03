Trabzonspor, 3 Temmuz için film önerdi
Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 3 Temmuz paylaşımları devam ediyor. Trabzonspor, taraftarlarına 3 Temmuz'a özel bir film önerisinde bulundu.
Trabzonspor, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, ilk olarak sosyal medya hesabından UEFA'dan daha önce Avrupa cezası almış kulüplerin açıklandığı bir duyuruyu paylaştı. Trabzonspor'un paylaştığı açıklamada Avrupa'dan ceza almış kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin de adının olması dikkat çekti.
TRABZONSPOR'DAN VİDEO PAYLAŞIMI
Trabzonspor'dan 3 Temmuz ile ilgili bir de video paylaşımı geldi. Bordo-mavililerin açıklamasında, "Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük" ifadeleri yer aldı. Videonun içeriğinde ise, "Şike, sanrı ve Şampiyonlar Ligi"nin kelime anlamlarına yer verildi.
Şampiyonlar Ligi'nin anlamında, "Şike yapmayan ve şampiyon olan futbol takımlarının bileğinin hakkıyla gittiği 'en iyiler'ler arenası" ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor'dan 3 Temmuz'la ilgili son olarak, "İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar" şeklinde bir açıklama geldi.
TRABZONSPOR’DAN FİLM ÖNERİSİ
Bordo-mavili kulüp, taraftarlara pazar günü için bir film önerdi. Filmin hırsızlarla ilgili olması dikkati çekti. Yapılan paylaşımda, “Pazar günü için bir film önerimiz var: Ocean’s ‘11’. Dikkat spoiler: Hırsızlar filmin sonunda kaçmayı başarıyor fakat bu hırsız oldukları gerçeğini değiştirmiyor” ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor’un yaptığı paylaşım şu şekilde:
Günaydın büyük Trabzonspor taraftarı. ????— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2022
Pazar günü için bir film önerimiz var: Ocean’s ‘11’.
Dikkat ?? spoiler:
Hırsızlar filmin sonunda kaçmayı başarıyor fakat bu hırsız oldukları gerçeğini değiştirmiyor. ??https://t.co/l3HVwCCU92
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