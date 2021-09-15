Kız kardeşinin videosunda gördüğü çocuğu öldüresiye dövdü

“DAYIM YETİŞMESE BELKİ DE HATATTA OLMAYACAKTIM"

Yaşadığı olayı anlatan İ.S.N., “Okulda bir tane arkadaşım var. Benden bir yaş büyük, bir üst sınıfa gidiyor. Öğle arası markete giderken benim yanıma geldi. İkimizin videosunu çekti. Ben bu videoyu görünce kaçtım. Sonra bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Benim hiçbir şeyden haberim yokken. Bunu ağabeyi görüyor. Sonra beni arkadaşım arayıp yanına çağırdı. Orada beni öldüresiye dövüyor. Dayım yetişti. Dayım yetişmeseydi belki şu an hayatta olamayabilirdim. Şimdi sürekli bizi tehdit ediyorlar. Bizim evimiz ve okulu etrafında dolanıyorlar. Sokağa çıktığımda korkuyorum. Sürekli rüyalarımda bağırarak kalkıyorum. Korkuyorum okula da gidemiyorum. Evden çıkamıyorum” dedi.