Kızılırmak kızıla bürünmüştü: Sebebi belli oldu

'NEHRİN BU KIZILLIĞI HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK'

Kızılırmak Nehri'ni besleyen bölgelerdeki kayaçların olivin, piroksen, amfibol, feldspat ve kil mineralleri bakımından zengin olduğunu belirten Doç. Dr. Ekici, "Ultrabazik magmatik kayaçlardan almış olduğu mineraller, Kızılırmak'a koyu bir renk veriyor. Sadece bunlar değil tabi. Killi, kumlu kayalar da Kızılırmak havzası içerisinde çok yaygın şekilde bulunuyor. Bu saymış olduğum kayaların çok yaygın olmasından kaynaklı bu kadar renkli bir görüntü veriyor.

Temmuz ve ağustos aylarına doğru ise yağış miktarının azalmasıyla beraber bu coğrafyada akış yavaşlayacak. Ancak nehrin bu kızıllığı hiçbir zaman bitmeyecek. Nehri besleyen kollardan Fadlum Irmağı için de söylediğimiz şeyler geçerli. Sadece Fadlum değil; birçok ırmak Kızılırmak'a ulaştığı yerde taşıdığı malzemeleri nehre ekliyor" diye konuştu.